Klassische Musik an der Mutterblutbuche

„Wir waren sehr zufrieden. Das Wetter hat mitgespielt, die Anzahl der Besucher war erfreulich hoch und die ganze Organisation hat trotz Corona gut geklappt“, sagt Peter Morich vom Verein „Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite“. Der hatte am vergangenen Sonntag zur dritten Auflage des Blutbuchenfestes an den Mutterblutbuchen-Standort inmitten der Hainleite eingeladen.