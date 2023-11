Klassische Musik aus Spanien erklingt im Stadtpark Wiehe

Zum Konzert mit Musikprofessor Piotr Oczkowski (am Flügel) konnte der Verein „ars interactiva“ in den letzten Jahren immer wieder junge Musiker für Konzerte gewinnen: So wie hier 2021 Jonas Litak, der das Violoncello spielte.

Wiehe. Der Verein „ars interactiva“ lädt zum Konzert mit dem peruanischen Gitarristen Juan Carlos Arancibia Navarro und Professor Piotr Oczkowski.

Am Freitag, dem 1. Dezember, findet mit Unterstützung des Schlossvereins im Stadtpark Wiehe das nächste Konzert des Vereins „ars interactiva“ statt. Ab 19 Uhr bringen laut Mitteilung des Vereins der peruanische Gitarrist Juan Carlos Arancibia Navarro und Professor Piotr Oczkowski Werke ausschließlich spanischer Komponisten zu Gehör.

Die Konzertbesucher bekommen an diesem Abend die seltene Möglichkeit in die Vielfalt und Einzigartigkeit der klassischen Musik Spaniens einzutauchen, heißt es. Diese Musik habe sich in Jahrhunderten unter wechselnden Einflüssen zu einem unverwechselbaren Stil entwickelt.

Karten (15 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich. Im Vorverkauf (12 Euro) gibt es Tickets in der Drogerie Kummer, der Touristinformation Wiehe sowie telefonisch unter (03475) 604380 oder per E-Mail an fhofmann-eisleben@t-online.de.