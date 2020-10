Klavierkabarett im Kunststall Friedrichsrode

Das Klavierkabarett des Bermuda Zweieck aus Erfurt wird am kommenden Samstag, 20 Uhr, unter dem Motto „Auf Abwegen“ im Kunststall in Friedrichsrode zu erleben sein. Das Bermuda- Zweieck macht Ernst mit dem Schabernack. Bewaffnet mit Fliege, Charme und schönen Schuhen präsentieren Daniel Gracz und Fabian Hagedorn erlesenen Klamauk in gereimter Form. Hierbei haben die beiden Klavierkabarettisten für jedes gesellschaftliche Wehwehchen das passende Bärchenpflaster parat. Ticketpreis: 12 Euro. Ticketvorbestellungen telefonisch oder über info@kunsthof-friedrichsrode.de. Ausgabe und Bezahlung an der Abendkasse ab 19.15 Uhr. Die Gästezahl ist auf 50 Personen begrenzt.