Kleber überall

Kerstin Fischer über eine lästige Plage

Falls Sie auch zu denjenigen gehören, die derzeit öfter auf der Straße kleben bleiben, muss nicht das Sekundenzeugs in den kleinen Tuben die Ursache sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es Blattläuse. Irgendwie findet man die lästigen Biester derzeit überall: Im Blumenbeet, an den Rankpflanzen, an der Linde. Nicht mal vor den Tomatenpflanzen und der Gurke haben die Plagegeister Halt gemacht und auch an mehreren Obstbäumen im Garten haben wir ihre Kolonien entdeckt.

Und wo man keine sieht, erkennt man den Befall an ihren klebrigen Ausscheidungen auf geparkten Autos, aus Straßen und Wegen, vor Hauseingängen, auf Parkbänken, Spielplätzen und allem, was sich unter den Bäumen so befindet. Haben wir eine Blattlausplage in diesem Jahr?

Gartenexperten verneinen das. Allerdings wird das Phänomen stärker wahrgenommen, weil Nässe fehlt, die die klebrige Substanz gelegentlich fortspült. Ameisen und andere Insekten freuen sich derweil über den zuckerhaltigen Blattlauskot und wir haben noch einen Grund mehr, auf baldigen Regen zu hoffen.