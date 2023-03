Kleidermarkt in Oldisleben

Im Mehrzwecksaal in Oldisleben wird am kommenden Samstag Kinderbekleidung und Spielzeug den Besitzer wechseln.

Oldisleben. Teil des Erlöses kommt dem Kindergarten zugute

Sommerkleidung für Kinder, Umstandsmode, Spielzeug, Bücher, Baby- und Kinderartikel, Kinderwagen, Babyschalen und Großspielzeug, wie Roller oder Puppenwagen, wollen am kommenden Samstag (25. März) beim Kindersachenbasar „Oldislebener Zuckerrübchen-Markt“ von 9.30 bis 13 Uhr im Mehrzwecksaal in Oldisleben den Besitzer wechseln. Für Schwangere plus eine Begleitperson beginnt der Verkauf bereits ab 9 Uhr. Schon am Freitagabend wird von 20 bis 22 Uhr (Einlass bis 21.30 Uhr) zum After-Work-Shopping in den Mehrzwecksaal eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, teilen die Veranstalter mit. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt der Oldislebener Awo-Kindertagesstätte „Hinze-Kidz“ zugute. red