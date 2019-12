Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klein aber fein – der Sondershäuser Weihnachtsmarkt

Auf dem Sondershäuser Marktplatz herrscht bereits in den Morgenstunden rege Betriebsamkeit. Auch Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise ist schon frühzeitig unterwegs. Sie koordiniert den Einsatz der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und der Gemeinnützigen Förderungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU), die alle bei den Vorbereitungen für den Sondershäuser Weihnachtsmarkt helfen, zudem von Donnerstag bis Sonntag eingeladen wird. Der Aufbau läuft bereits seit Anfang der Woche, denn schon am Montag wurden die ersten Holzhäuschen aufgestellt, die momentan noch weihnachtlich geschmückt werden. Mehr als 30 Händler und Vereine haben in diesem Jahr ihr Kommen zugesichert, „wir haben die Anzahl aufgrund der Nachfrage erhöht“, erklärt die Marktmeisterin.

Bei der Anordnung und dem Aufbau der Stände sei es ihr wichtig gewesen, dass „viel Platz zum Verweilen ist, sich die Leute mit Freunden treffen und auf das Weihnachtsfest einstimmen können“. Hauptsächlich seien es Händler, die Heißgetränke sowie deftige, süße und auch saure Speisen anbieten. Dazu kommen unter anderem Artikel aus dem fairen Handel, Kunsthandwerk, handgefertigter Schmuck, Mineralien, weihnachtliche Accessoires und Geschenkartikel sowie Imkereierzeugnisse, informierte die Stadtverwaltung.

Neu in diesem Jahr seien Stände, an denen Christbaumschmuck, Taschen und Weihnachtssterne feil geboten werden. Auch an die kleinen Besucher sei gedacht worden. Sie könnten sich auf eine Fahrt im Kinderkarussell und den Besuch des Weihnachtsmannes freuen, der täglich seine Runden auf dem Markt dreht und bekanntlich nicht mit leeren Händen kommt. Für sie gibt es zudem kandierte Äpfel, Lebkuchenherzen, Zuckerwatte, Popcorn oder Kinderpunsch. Und auf der in unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarktes befindlichen Kunst-Eislaufbahn erwartet die Kinder auch in diesem Jahr ein Schlittschuhlauf-Vergnügen.

Auf weihnachtliche Klänge müssen die Besucher auch nicht verzichten. Das tägliche Programm beinhaltet eine Vielzahl von Auftritten. So geben sich unter anderem der Sondershäuser Posaunenchor, Victoria – Helene Fischer Double sowie DJ Lines & Jay Cee die Ehre.

Der Weihnachtsmarkt sei klein aber fein, „ein Besuch lohnt sich“, sagt die Marktmeisterin. Die Weihnachtsbäume, die zur Dekoration verwandt werden, sollen übrigens nach Abschluss des Weihnachtsmarktes, am Sonntag ab 18 Uhr, zum Verkauf angeboten werden, erklärte Heidrun Schinköth-Heise. Wer Interesse hat, könne sich bei der Marktmeisterin melden.

Die Stadtverwaltung informierte zudem, die Parkmöglichkeiten im Umfeld des Marktplatzes zu nutzen, so hätte das Parkhaus der „Galerie am Schlossplatz am Samstag bis 22.30 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt hat am Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Sperrungen in Überblick:

Wegen Weihnachtsmarktes wird die Carl-Schroeder-Straße/Markt ab Mittwoch, 18. Dezember, 8 Uhr bis zur Einmündung in die Burgstraße voll für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für diese Zeit wird eine Umleitung über die Straße „Am Schlosspark“ ausgeschildert, so dass der gesamte Fahrzeugverkehr zum Sondershäuser Markt der ausgeschilderten Umleitungsstrecke folgen muss.

Ab Freitag, 20. Dezember, 12.00 Uhr bis Sonntag, 22. Dezember, 20.00 Uhr wird zusätzlich zur Carl-Schroeder-Straße der komplette Marktbereich (Carl-Schroeder-Straße, Durchfahrt zwischen Landratsamt und Haus zum Weißen Schwan sowie Burgstraße) ebenfalls voll gesperrt.