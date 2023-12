Kleinberndtener Karnevalisten müssen ihre Sachen packen

Alles, was bislang in der ehemaligen Gaststätte in Kleinberndten lagerte und dem Carnevalsclub Westerrieten (CCW) gehörte, muss innerhalb kürzester Zeit aus dem Gebäude geschafft werden.

Kleinberndten Gerade in der besinnlichsten Zeit des Jahres erreicht die Karnevalisten in Kleinberndten eine schlechte Nachricht: Sie sollen ihre Sachen packen.

Für die Karnevalisten in Kleinberndten kommt es zum Jahresende noch einmal richtig dick. Nachdem im November bereits die Nachricht ankam, dass die bisher als Veranstaltungs- und Probeort genutzte Schenke aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten werden sollte (wir berichteten), erhielten die Narren nun eine weitere Hiobsbotschaft: Sie müssen die einstige Gaststätte schnellstmöglich räumen.

„Wir brauchen dringend eure Hilfe“, wendet sich der Verein in sozialen Netzwerken an potenzielle Unterstützer. In der ehemaligen Gaststätte lagert der Carnevalsclub (CCW) Westerrieten bislang sein Hab und Gut, darunter Tische und Stühle, Küchengeräte, Zapfanlage und sämtliche Karnevalsrequisiten. Nun muss eine neue Bleibe gefunden werden, weil – so heißt es in Vereinskreisen – der bisherige Besitzer das Objekt verkauft hat. Der neue Mieter soll den CCW nun aufgefordert haben, bis zum Jahresende alles auszuräumen, was dem Verein gehört.

Mitglieder suchen händeringend eine neue Lagermöglichkeit

Die Mitglieder suchen nun händeringend eine neue Lagermöglichkeit, möglichst in der Umgebung, um ihr Eigentum unterzubringen.

„Eigentlich wissen wir gar nicht, wo uns der Kopf steht“, sagt die Sitzungspräsidentin Daniela Kahlenberg-Wolter. Erst vor ein paar Wochen hatte sich der Verein per Mitgliederabstimmung schweren Herzens dazu entschlossen, dass es in Kleinberndten aufgrund des desolaten Zustandes des Gebäudes keinen Fasching geben wird. Wo eigentlich die Garden, Balletts und Kindergruppen übten, löst sich mittlerweile die Tapete von den Wänden, bilden sich an der Decke große Wasserflecken und bröckelt der Putz heraus. Auch wenn der Karnevalsverein als solcher bestehen bleibt, wird ein neuer „Dorf- und Heimatverein“ gegründet. Die Gründungsversammlung fand bereits statt, so Kahlenberg-Wolter.

Doch nun müssen die Mitglieder erst einmal den neuen Rückschlag verkraften und eine Lösung für die Unterbringung der Sachen finden.

„Wir sind für jeden Hinweis dankbar, auch wenn es erst einmal nur eine Zwischenlösung ist“, sagt Daniela Kahlenberg-Wolter. Ein befreundeter Unternehmer habe schon eine Lagermöglichkeit im Kreis Nordhausen angeboten. Der Verein sei dafür sehr dankbar. Aber auf Dauer sei auch das keine Lösung.

Nun werde man sich erst einmal zusammen setzen und überlegen, Pläne schmieden. Doch erst einmal steht an diesem Wochenende der Weihnachtsmarkt in Kleinberndten an, bei dem auch viele aus dem Verein mithelfen und gefordert sind. Am 16. Dezember wolle man sich dann vor Ort treffen, um Kisten zu packen, zu verräumen und auszusortieren.

So kurzfristig und außerdem kurz vor den Feiertagen sei das ein denkbar schlechter Zeitpunkt für große Aktionen.