Kleinbrüchter feiert bald Kirmes

In Kleinbrüchter wird am Wochenende vom 13. bis 14. Oktober Kirmes gefeiert. Mit einem Kirmesgottesdienst am Freitag, dem 13. Oktober, um 18 Uhr wird das Fest eröffnet. Um 20 Uhr spielt die Gruppe „Mate“ im Saal zum Tanzabend mit dem Eintanzen der Kirmesleute auf. Der Samstag, 14. Oktober, beginnt um 7.30 Uhr mit dem Rundgang, der traditionell im benachbarten Peukendorf startet und in der Bauernstube in Kleinbrüchter endet. Um 10 Uhr schließen sich Frühschoppen und 15 Uhr Kindertanz an. Am Abend wird erneut zum Tanz mit „Mate“ ab 20 Uhr willkommen geheißen. Der Tischvorverkauf findet laut Sabrina Nicolai von der Kirmesjugend, die das Wochenende ausrichtet, bereits am Donnerstag, dem 12. Oktober, um 19 Uhr auf dem Saal statt.