Kleinbrüchter gewinnt Wettbewerb

Die Initiative aus Kleinbrüchter hat den Wettbewerb Lebendiges Dorf 2019 der Stiftung Helbedündorf gewonnen. Das teilte Helbedündorfs Bürgermeister und Stiftungsvorstand Jörg Steinmetz mit. Überzeugt haben die Kleinbrüchter die Jury mit ihrem Spielplatz-Projekt. Die Sanierung des Spielplatzes hatte sich der Ortsteil vorgenommen und sich um Mittel der Stiftung beworben. 500 Euro waren erneut ausgeschrieben, mit deren Hilfe die Dörfer der Gemeinde verschönert, das Zusammenleben verbessert und das bürgerschaftliche Engagement gestärkt werden sollen.

Auf Kleinbrüchters Spielplatz an der Wolfsgrube fiel am Ende die Wahl der Jury, aber nicht nur weil der Platz im Dorf aufgehübscht und so viele Einwohner mit angepackt haben, sondern auch weil etwas für die Kinder im Dorf gemacht worden sei, so Jörg Steinmetz. Damit junge Familien, Kinder und Jugendliche eine Perspektive in der Gemeinde haben und ein attraktives Umfeld, gehört auch zu den Stiftungszwecken.

Und damit das in Kleinbrüchter so bleibt, wird das Projekt im kommenden Jahr auch fortgesetzt, kündigte der Ortsteilrat im Helbebote bereits an. Nach dem in diesem Jahr mit dem Stiftungsgeld der Sand auf dem Spielplatz gereinigt und neu aufgefüllt wurde, das Areal eine neue Einfassung bekam, das Unkraut beseitigt und am Ende sogar der Zaun komplett erneuert worden war, sollen im kommenden Jahr neue Spielgeräte folgen. Zusätzlich planen Ortsteilrat und Feuerwehrverein noch eine Sitzgruppe.

Mit der Kür zum Projektsieger und 1000 Euro Preisgeld hat man dafür schon eine Grundlage gelegt. Aber das Dorf hat auch schon fleißig weitere Mittel eingeworben. Die Jagdgenossenschaft Kleinbrüchter, kündigt der Ortsteilrat an, werde Geld spenden. Die Gemeinde Helbedündorf hat denselben Geldbetrag und die Kosten für die Aufstellung der Geräte im Haushaltsplan für 2020 eingestellt. Und für die restlichen 50 Prozent der Gesamtkosten konnte laut Ortsteilrat der Verein Gofus gewonnen werden. Ein Verein ehemaliger und aktiver Fußballprofispieler, die das Projekt „Platz da“ ins Leben gerufen haben und den Bau oder die Sanierung von Sport- und Spielplätze unterstützen.

Auf Geld- und Sachspenden oder auch technische Unterstützung konnten die Kleinbrüchter schon bei der ersten Etappe des Spielplatzbaus bauen, aber eben auch auf viele fleißige Helfer, die bei jedem Arbeitseinsatz mit anpackten.

In diesem Jahr soll das Stiftungsprojekt Lebendiges Dorf fortgesetzt werden.