Kleine Konzertreihe in der Unterkirche Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Orgelmusik mal anders verspricht eine Veranstaltungsreihe der Kirchengemeinde Bad Frankenhausen.

Weil in diesem Jahr pandemiebedingt einige Konzerte wie das Kindermusical oder die Konzerte mit der Kantorei nicht wie geplant oder gar nicht stattfinden können, hat sich die Kirchengemeinde Bad Frankenhausen ein neues musikalisches Format ausgedacht, das zusätzlich zu den Konzerten in den Sommermonaten in der Unterkirche angeboten werden soll. „Ton und Wort am Abend“ sei das Konzept überschrieben, berichtet Kantorin Laura Schildmann. Dahinter verberge sich ein 30-minütiges Eintauchen in den Kosmos der Orgel: mal vorwitzig und laut, mal meditativ und besinnlich, mal modern und unerhört, mal klassisch und gediegen. Dazu gebe es gelesene Bibeltexte und Meditationen. Die nächste Veranstaltung ist bereits am Donnerstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr. Weitere Termine sind immer am Donnerstag, 1. Juli, 15. Juli, 19. August und 26. August, jeweils 19.30 Uhr in der Unterkirche Bad Frankenhausen.