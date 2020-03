Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Mädchen im Doppelpack

Doppelt groß war die Freude bei Familie Vollbort, als die Zwillinge Lotte (rechts) und Ida am 10. März um 7.21 Uhr das Licht der Welt erblickten und das Familienglück mit Bruder Ole komplett machten. Beide Mädchen wurden im KMG-Klinikum in Sondershausen geboren, was nicht sehr oft vorkommt. Für die glücklichen Eltern waren die Zwillinge eine Überraschung, denn in den Familien gibt bisher keine Zwillinge. „Ein weiteres Kind, das hatten wir uns als Eltern schon gewünscht, nur das es gleich zwei werden, hätte ich nicht gedacht", freut sich der Papa der Zwillingsmädchen.