Kleine Sensation: Storchenpaar in Heldrungen

Heldrungen. Langschnäbel ließen sich der Wallstraße in einer Kastanie nieder. Auch in Bad Frankenhausen stehen Chancen auf Storchennachwuchs diesmal gut

Nur einen Tag nach der frohen Botschaft über ein zweites Storchenpaar in Esperstedt erreicht auch aus der Stadt An der Schmücke eine sensationelle Mitteilung unsere Redaktion: In Heldrungen hat sich ebenfalls ein Storchenpaar niedergelassen. Und zwar in einer Kastanie in der Wallstraße. Wie in Esperstedt lässt sich auch dort tatsächlich sowas wie ein Nest erkennen, wenn man abstehende Halme als Baumaterial deutet. Am Montagmittag saßen beide auf dem Baum dicht aneinandergekuschelt.

Mitten im Geschehen, aber doch distanziert – so lieben es Störche. Das könnte diesem Paar auch an der Heldrunger Wallstraße gefallen, das hier seit Ostern die Spitze einer Kastanie bezogen hat. Foto: Kerstin Fischer

Der Jubel in Heldrungen ist groß. „Eine kleine Sensation“, freut sich Barbara Blume aus dem Ortsteil Braunsroda. Seit Ostern beobachten die Heldrunger das Geschehen um die beiden Langschnäbel. „Wenn das Herr Enke noch erlebt hätte, hätte er sich auch gefreut“, fügt die Stadträtin in Erinnerung an den im vergangenen Jahr verstorbenen langjährigen Heldrunger Bürgermeister und späteren Ortschaftsbürgermeister hinzu. Seit vor sechs Jahren in einem Garten in Heldrungen zwei Störche gesichtet wurden, existiert auf dem Dach der ehemaligen Pellettieranlage und heutigem Sitz der Heldrunger Rettungswache eine Nestunterlage, bestehend aus einem großen Wagenrad. Doch das bezugsfertige Wohnangebot nahm Adebar nicht an.

Auch unter den Esperstedt werden nahezu täglich Neuigkeiten und Fotos der langbeinigen Neuzugänge in den sozialen Medien geteilt. Um die Osterzeit war das Storchenpaar das erste Mal gesichtet worden, das den Schornstein vom alten „Dorfkrug“ als Brutstätte erkor und offensichtlich mitten im Brutgeschäft steckt. Esperstedt hat bereits eine lange Storchentradition: Seit Jahrzehnten brüten Langschnäbel auf dem Schornstein der alten Gärtnerei.

Anders als in den beiden Vorjahren stehen in Bad Frankenhausen die Chancen auf Storchennachwuchs diesmal gut. Hier hatte sich 2021 ein Paar niedergelassen – nach den Worten von Naturbeobachter Wolfgang Sauerbier schon deswegen bemerkenswert, weil es zwar in den Orten rund um Frankenhausen bis Bendeleben und Kelbra seit den 1930er-Jahren immer wieder Brutgeschehen gab, nie aber in der Stadt selbst. Das Storchenpaar fühlt sich in der Altstadt auf einem Fabrikschlot wohl. Da dieser teilweise noch in Betrieb ist, war im Februar in einem Meter Höhe über der Kante ein Aufsatz installiert worden, wodurch der Abzug gewährleistet bleibt. „Ich gehe davon aus, dass das Weibchen noch nicht geschlechtsreif war“, sagt Sauerbier mit Blick auf die nicht geglückte Brut im vorigen Jahr. Aktuell, berichtet Sauerbier, sitzt die Störchin auf den Eiern und der Storch steht neben ihr.