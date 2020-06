Nordhausen. Die Nordhäuser Bildungsstätte will ihr Weiterbildungsangebot ausbauen. Ein kleiner Informationstag soll am 22. August stattfinden.

Kleiner Hochschulinformationstag am 22. August

Die Nordhäuser Hochschule befindet sich noch im Corona-Arbeitsmodus mit Online-Vorlesungen und Seminaren. Zugleich werden Pläne für die Zukunft geschmiedet. Oder besser gesagt für neue Studiengänge.

„Wir haben viele Ideen, von denen zwei schon spruchreif sind“, berichtet Hochschulpräsident Jörg Wagner. So will die Bildungseinrichtung ihr Angebot im Bereich der Weiterbildung ausbauen. „Wir planen für nächstes Jahr den Aufbau eines Masterstudiengangs Traumpädagogik“, verrät Wagner. Das soll in Kooperation mit der Dualen Hochschule Gera-Eisenach und unter Federführung von Professorin Elke Gemeinhardt erfolgen.

Und es gibt Pläne für einen Studiengang Heilpädagogische Professionalität. „Das ist aber erst ein Arbeitstitel und kann sich noch einmal ändern“, informiert Professorin Claudia Spindler, die Initiatorin des neuen Angebotes. Sie rechnet mit einem Start erst im Jahr 2022.

Nicht ganz so weit entfernt liegt der 22. August. Dann soll der kleine Hochschulinformationstag über den Campus gehen. „Wir planen ein Kombiformat aus Online- und Präsenz-Veranstaltungen“, blickt Wagner voraus. Am 22. August können sich Spätentschlossene in der Zeit von 14 bis 18 Uhr über das Studienangebot und die Bedingungen an der Hochschule informieren. Dann sind auch Einschreibungen möglich.

