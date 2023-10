Der Rassegeflügelzüchterverein Heldrungen lädt am Samstag in der Ausstellungshalle zur Kleintierbörse.

Kleintierbörse in Heldrungen

Am Samstag, dem 28. Oktober, findet die Kleintierbörse in Heldrungen statt. Die Türen der Ausstellungshalle haben in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel können getauscht und verkauft werden, informiert Angela Hörold vom Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Heldrungen. Wassergeflügel darf den Angaben zufolge nicht mitgebracht werden. Mit dabei ist auch wieder der Geflügelhof Schaumberg.

Die Züchter werden gebeten, die Impfausweise der ausgestellten Tiere mitzubringen. Ein Tierarzt ist auch vor Ort, heißt es vom Veranstalter, der sich über viele Besucher und Aussteller freut.