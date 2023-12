Kleintierbörse, Selbsthilfe und Musik im Advent

Kaninchen und Co. können zur Kleintierbörse in Heldrungen ausgestellt, verkauft und getauscht werden.

Kyffhäuserkreis Was im Kyffhäuserkreis in den kommenden Tagen ansteht: In Heldrungen gibt es eine Tierausstellung, in Sondershausen treffen sich verwaiste Eltern und in Udersleben sowie Oldisleben gibt es Konzerte.

Am Samstag, dem 9. Dezember, findet in der Ausstellungshalle in Heldrungen die nächste Kleintierbörse statt. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr können laut Information von Angela Hörold Tauben, Kaninchen, Hühner- und Ziergeflügel getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden, heißt es. Züchter werden gebeten, die Impfausweise mitzubringen. Ein Tierarzt ist auch vor Ort.

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ findet laut Angaben des Landratsamtes am Sonntag, dem 10. Dezember, um 15 Uhr im Familienzentrum „Düne“, Crucisstraße 8 in Sondershausen statt. Gemeinsam wolle man am „Worldwide Candle Lighting“, dem weltweiten Gedenk- und Aktionstag für verstorbene Kinder mit Kerzenleuchten, teilnehmen. Es wird um vorherige Anmeldung bei Elke Heinrich unter der Telefonnummer 01520/ 1702465 gebeten. Betroffene sind herzlich eingeladen, heißt es.

Am Freitag, dem 8. Dezember, gibt es um 19 Uhr in der Kirche in Udersleben ein festliches Adventskonzert. Der Posaunenchor Oldisleben unter Leitung von Kantorin Laura Schildmann und die Kyffhäuserspatzen aus Udersleben unter Leitung von Antje Schramm bringen laut Ankündigung alte und neue Advents- und Weihnachtslieder zu Gehör. Der Eintritt ist frei

Am zweiten Advent, dem 10. Dezember, findet dann um 17 Uhr in der Kirche Oldisleben das traditionelle Adventskonzert statt. Wie in jedem Jahr wird der Posaunenchor mit seinen festlichen Klängen zu hören sein, heißt es. Dazu gibt es moderne und traditionelle Advents- und Weihnachtslieder vom Kirchenchor. Einige Projektsänger werden auch mit von der Partie sein. Die Leitung der Adventsmusik hat Kantorin Laura Schildmann. Der Eintritt ist frei.