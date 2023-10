Kleintiere, Wanderung und Jubiläumsfeier im Kyffhäuserkreis

In Heldrungen wird in die Ausstellungshalle geladen, in Sondershausen starten zwei Touren und wird ein Jubiläum gefeiert.

Kleintierbörse am Wochenende in Heldrungen

Die erste Kleintierbörse der Saison in der Ausstellungshalle in Heldrungen findet am Samstag, dem 7. Oktober, statt. Wie Angela Hörold mitteilt, können von 8 bis 12 Uhr Tauben, Kaninchen, Hühner- und Ziergeflügel getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf den Angaben zufolge nicht mitgebracht werden. Der Geflügelhof Schaumberg und ein Tierarzt sind vor Ort. Züchter werden gebeten, die Impfausweise mitzubringen.

Zwei Touren mit dem Hainleite-Wanderklub

Die Kurzwanderer des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen treffen sich laut Ankündigung am Mittwoch, dem 11. Oktober, am Hauptbahnhof Sondershausen. Die Abfahrt erfolgt 7.40 Uhr nach Nordhausen. Die Wanderung führt dann von Appenrode nach Ilfeld. Die Seniorenwanderer fahren am gleichen Tag um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus nach Marolterode, informiert Bärbel Gemsjäger vom Wanderklub.

Jubiläumsfeier der Goethe-Gesellschaft

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Ortsvereinigung Sondershausen der Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar wird am Freitag, dem 13. Oktober, ab 17 Uhr im Bürgerzentrum in der Crucisstraße 8 in Sondershausen zur Jubiläumsfeier mit Festvortrag willkommen geheißen. Die musikalische Gestaltung wird der Sondershäuser Pianist Ronald Uhlig übernehmen. Den Festvortrag hält Professor Jochen Golz aus Weimar, heißt es.