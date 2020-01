Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klimakonzept wird vorgestellt

Über das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Helbedündorf soll am Mittwoch, 15. Januar, informiert werden. In zwei Vorträgen stehen Inhalt und Stand des Klimaschutzkonzepts für die Gemeinde sowie Chancen und Möglichkeiten der Energie-Einsparung und Nutzung erneuerbarer Energien im Mittelpunkt. Bereits im Juni 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen ein Klimaschutzkonzept für die Gemeinde erarbeiten zu lassen. Es soll ein zukunftsweisendes Leitbild entwickelt und umgesetzt werden mit entsprechenden Maßnahmen hin zu einer klimaneutralen Kommune. Über den Stand sollen am 15. Januar die Bürger informiert werden, aber auch zur Debatte eingeladen sein. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Holzthaleben.