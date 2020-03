Im Keller des Achteckhauses in Sondershausen spielten Klinge & Co.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klinge & Co mit Rockinterpretationen

Handgemachten, erdigen Rock ´n´ Roll konnte das Publikum im Keller des Achteckhauses in Sondershausen erleben. Die Band Klinge & Co brachten das Oktogon zum Kochen, dass mit Covermusik vom Feinsten diesen ganz eigen interpretiert. Zu hören waren unter anderen Ohrwürmer von CCR, Jonny Cash, Neil Young, Canned Heat, Eagles und auch der irischen Rockband Thin Lizzy. Natürlich durfte der Ostrock mit Klassikern der Band Karat und der Klaus-Renft-Combo nicht fehlen. Bandchef Ingo Klingner an der Gitarre und mit Gesang, versteht es die Fans jederzeit in ein musikalisches Wechselbad der Interpretationen zu entführen.

Ein Duell der Gitarrenklänge lieferten sich der Frontmann und Kulle aus Berlin am Bass. Mit viel Fingerspitzengefühl, mal leise, mal mit unüberhörbaren Temperament, brillierte Bruno Rockstroh aus Leipzig am Schlagzeug. Klinge & Co stehen für „Fun ´n´ Roll“ mit Hingabe und voller Leidenschaft. Seit dem Jahr 2012 ist das Trio gemeinsam auf Tour und versteht es immer wieder sein Publikum zu begeistern, nicht nur mit glasklaren Sound, sondern auch mit lockeren Sprüchen. Selbst Liebeslieder befinden sich in dem reichhaltigen Repertoire der Band, das verschaffte den Tanzbegeisterten eine Atempause. Eine eigene Platte steht bei Klinge & Co leider noch nicht im Regal, dafür haben die Band eigene Musikinterpretationen für Stunden im Koffer, und den packte das Trio im Achteckhauskeller aus.