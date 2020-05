Klinik-Geschäftsführer Paul Beilke (links) und Susanne Wagner (2. von links), die Leiterin der Küche im Sondershäuser KMG-Krankenhaus, übergaben Lebensmittelspenden an die Sondershäuser Tafel. Monika Machon (rechts), Nicole Grüttner und Bettina Franke (Mitte) nahmen diese gern entgegen.

Sondershausen. Eine große Auswahl an Lebensmitteln stellte die KMG-Klinik in Sondershausen der Sondershäuser Tafel zur Verfügung.

Klinik spendet für die Tafel

Klinik-Geschäftsführer Paul Beilke (links) und Susanne Wagner (2. von links), die Leiterin der Küche im Sondershäuser KMG-Krankenhaus, übergaben Lebensmittelspenden an die Sondershäuser Tafel. Monika Machon (rechts), Nicole Grüttner und Bettina Franke (Mitte) nahmen diese gern entgegen. Als Helferinnen bei der Tafel geben sie zweimal wöchentlich an mehr als 170 Bedürftige in Sondershausen Lebensmittel aus. Die Zahl der Abholer steige, wie Tafelleiterin Sandy Busse berichtet. Dagegen lasse die Spendenbereitschaft nach.