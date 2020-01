Kliniken kaufen neue Betten und suchen dringend Personal

Etwa 900.000 Euro kann Paul Beilke in diesem Jahr ausgeben, um für das Klinikum in Sondershausen moderne Ausstattung zu kaufen. Am Wirtschaftsplan für das Krankenhaus, das seit Mitte vergangenen Jahres von der KMG-Gruppe betrieben wird, hat der Geschäftsführer bereits ein halbes Jahr lang mitgeschrieben. So weit ist Sandra Müller, die erst seit 1. Januar das Manniske-Klinikum in Bad Frankenhausen leitet, noch nicht. Trotzdem werde auch im Kurstadt-Krankenhaus in den kommenden Monaten investiert, versicherte die Gothaerin am Mittwoch.

Investitionenin neue Medizintechnik nötig

Ebenso wie in Sondershausen sollen auch in der Bad Frankenhäuser Klinik vor allem neue Betten angeschafft werden. Ein Teil der vorhandenen Liegen, die vom vorherigen Betreiber übernommen wurden, sei für Patienten und Personal eine Zumutung, wie Beilke erklärt. Betten, die sich nicht elektronisch verstellen lassen, würden nun so schnell wie möglich ausgetauscht. Allein im Sondershäuser Krankenhaus sollen 50 bis 60 solcher Relikte durch Liegemöbel mit modernster Technik ersetzt werden. Außerdem soll auch in neue Medizintechnik investiert werden, fügt Beilke hinzu.

Sowohl moderne Behandlungs- und Diagnosegeräte wie auch in die neuen Betten werde das Geld gut angelegt. Die Patientenzahlen in Sondershausen seien seit der Übernahme der Klinik deutlich angestiegen, so der Geschäftsführer. Auf eine ähnlich positive Entwicklung kann auch Sandra Müller bei ihrem Start als Geschäftsführerin in der Klinik in Bad Frankenhausen bauen. Und das nur ein Jahr nachdem die Klinik dort geschlossen werden sollte. Solche Pläne sind längst vom Tisch. Die Bad Frankenhäuser nähmen ihr Krankenhaus an, berichtet die neue Chefin von ihren ersten Eindrücken. Das sei ihr schon positiv aufgefallen, als sie die Klinik besucht habe, bevor sie hier ihren Job aufnahm. Die Gänge seien belebt gewesen von Patienten und Besuchern.

In ihrem Urteil kann sich die 41-Jährige auf ihre Erfahrung im Krankenhausalltag verlassen. Als Krankenschwester in der Intensivmedizin startete sie ihre Karriere. Neben dem Klinikjob zog sie ein Studium der Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen durch. Dann arbeitete sie in leitenden Funktionen in anderen Kliniken in Thüringen, bevor sie den Chefposten im Manniske-Klinikum in Bad Frankenhausen übernahm. Die neue Stelle findet sie perfekt, weil sie hier viel Freiraum zum Gestalten habe, gleichzeitig aber auch Rückhalt in den Strukturen des Klinikverbundes finde. Darüber hinaus sei Bad Frankenhausen von ihrem Wohnort Gotha aus so gut zu erreichen, dass sie Beruf und Familie leicht in Einklang bringen könne.

Chefarztposten für Innere Medizinist ausgeschrieben

In ihrem neue Job steht Sandra Müller vor der schwierigen Aufgabe, für das kleine Kurstadt-Krankenhaus neues Personal zu gewinnen. Das ist hier eine besonders große Herausforderung, weil viele Mitarbeiter dem Haus während der Insolvenz-Hängepartie vor der Übernahme durch KMG den Rücken gekehrt hatten. Kaum weniger dringend als in Bad Frankenhausen werden auch im Sondershäuser Krankenhaus Fachleute für den medizinischen und den Pflegebereich gesucht.

Für das Manniske-Klinikum ist seit Amtsantritt der neuen Geschäftsführerin die Stelle eines Chefarztes für die Innere Abteilung ausgeschrieben. In Sondershausen freut sich der Klinikleiter, dass es ihm gelungen ist, für die Anästhesie und die Geburtshilfe neue Chefärzte mit großem Renommee in ihrem Fachgebiet zu finden. Trotzdem muss auch er weiter Ausschau nach neuen Mitarbeitern halten.