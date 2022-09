Klinikforum zur Wirbelsäule in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Wann der nächste Vortrag im Rahmen des Klinikforums in Bad Frankenhausen stattfindet.

Beim nächsten Forum des KMG Manniske Klinikums wird am Mittwoch, 14. September, 17.30 Uhr, Branko Krajnovic, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie in Sömmerda über „Bewegungserhaltende Therapien in der Wirbelsäulenchirurgie“ sprechen. In der kostenlosen Vortragsreihe im Rathausfestsaal in Bad Frankenhausen für Betroffene, Patienten und Interessenten wird Krajnovic die Bandscheibenchirurgie erklären.