Neujahrsempfang des Kyffhäuserkreis in der Sporthalle der Karl-Günther-Bundeswehrkaserne in Sondershausen.

Klinikrettung als Beweis für 30 Jahre Erfolg

Für 30 Jahre beispiellose Entwicklung lobte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) den Kyffhäuserkreis. „Gemessen an der Ausgangslage nach der Wende ist das was hier seitdem erreicht wurde einzigartig in Thüringen und vielleicht sogar im Vergleich zu allen anderen Regionen im Osten Deutschlands“, sagte er in seiner Festrede beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Bundeswehr, Kyffhäusersparkasse und Kyffhäuserkreis vor etwa 1000 Gästen in der Sporthalle der Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen. „Wahrscheinlich bin ich deswegen auch so oft und gern hier.“ Das liege außerdem an der wunderbaren Zusammenarbeit mit Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) „Wir passen gut als Team, selbst unsere Namen lassen sich kreativ verknüpfen: Hochsee und Tiefenwind. Klingt doch innovativ!“

Nicht nur mit der Landrätin arbeite er gern und erfolgreich zusammen. Gemeinsam mit den Menschen im Landkreis habe er gerade auch im zurückliegenden Jahr viele beispielhafte Projekte vorantreiben können. Beim flächendeckenden Breitbandausbau etwa sei der Kyffhäuserkreis viel weiter als andere Regionen. Mit den Schulneubauten seien hier Maßstäbe gesetzt worden. Und von den innovativen Ideen, von denen er in den Unternehmen, die er im Landkreis besucht habe, immer wieder begeistert gewesen. „Das alles konnte aber nur gelingen, weil sich viele Menschen auf ihre eigene Kraft, etwas zu gestalten, besonnen haben. Die selbe Kraft hat vor 30 Jahren auch die friedliche Revolution in der DDR ausgelöst und zum Erfolg getragen“, so Tiefensee weiter. Beim Neujahrsempfang sorgen Hoheiten für Farbtupfer: eine Zwiebelprinzessin aus Heldrungen (von links), eine Hofdame aus Udersleben, sowie Fliederkönigin Jenny I. und Fliederprinzessin Marie I. aus Bad Frankenhausen. Foto: Christoph Vogel Gemeinsam gekämpft und gerungen hätten die Menschen im Kyffhäuserkreis auch im zurückliegenden Jahr wieder, um die beiden Kliniken im Landkreis zu retten, blickte die Landrätin in ihrer Ansprache zurück. Das sei gelungen, als die KMG-Gruppe beide Krankenhäuser übernahm und als neue Betreiberin sofort mit dem Landkreis eine Vereinbarung unterschrieben habe, die Kliniken für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung zu erhalten. Als sichtbares Zeichen für den Fortbestand der Häuser wertete es die Landrätin, dass mit Sandra Müller zum Jahresbeginn auch im Bad Frankenhäuser Krankenhaus eine neue Geschäftsführerin ihre Arbeit aufgenommen habe, nachdem Paul Beilke bereits im Sommer 2019 den Chefposten im Sondershausen übernommen hatte. Mit dem Neujahrsempfang verbinden die Gastgeber immer eine Spendenaktion für verschiedene gemeinnützige Projekt im Landkreis. Diesmal waren die Gäste aufgerufen, den Verein Kulturwald statt Urwald an Hainleite und Possen zu unterstützen. Die Vereinsmitglieder planen, gemeinsam mit Schülern die von Dürre und Käferbefall gebeutelten Wälder mit Pflanzaktionen wieder aufzuforsten. „Eine bessere Gelegenheit kann man jungen Menschen gar nicht bieten, etwas Zukunftsweisendes für die eigene Heimat zu tun“, so die Landrätin. Ebenso wichtig sei es, Kindern Raum für ihre Träume und Wünsche zu lassen. Dafür unterhalte ein Verein in Himmelsberg das weltweit bekannte Weihnachtsmannhaus mit seinem Postamt. Nun werde dort Hilfe benötigt, um das Haus zu sanieren. Die Gäste beim Empfang konnten dafür spenden.