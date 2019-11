Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kloster Donndorf: Jahresprogramm vorgestellt

Das Jahresprogramm der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf für das kommende Jahr ist erschienen. Das teilte die Heimvolkshochschule mit. Die Bildungseinrichtung, die seit 1996 in Kloster Donndorf ansässig ist, biete mit ihren Wochenend- und Wochenkursen ein breites Spektrum der Bildung an.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt im kommenden Jahr auf den angebotenen Fastenkursen, die sich seit vielen Jahren bei den Teilnehmern einer hohen Beliebtheit erfreuen. Aber auch andere Gesundheitskurse, kreative und gesellschaftliche Angebote sowie Studienfahrten gehören zum Repertoire der Einrichtung, so Helfried Maas, Pfarrer im Kirchspiel Wiehe und an der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf. Neu sei dabei unter anderem ein sich über mehrere Wochenenden erstreckender Kurs, der bei erfolgreicher Absolvierung die theoretischen Voraussetzungen zur qualifizierten Vorbereitung für die Hospizarbeit vermitteln soll.

Studienreisen auf den Spuren der Reformation, in den Harz oder auch in die Saale-Elbe-Mulde-Region runden das Angebot ab. Für einige Kurse kann auf Antrag Bildungsfreistellung gewährt werden.

Die monatlich stattfindenden Montagsgespräche an jedem ersten Montag im Monat sowie das Klosterfest am ersten Juniwochenende richten sich besonders, aber nicht nur an die Bevölkerung der näheren Umgebung. Auch für Gastgruppen, die mit ihren Veranstaltungen einen Bildungszweck erfüllen, sei die Einrichtung offen, so Schulleiterin Monika Scherer. Dabei kümmert sich die Heimvolkshochschule um die Verpflegung und Unterbringung der Gäste. Zurzeit arbeiten in der Einrichtung 33 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sowie auf Minijob- und Honorarbasis.