Kloster Donndorf: Paläontologe beim Montagsgespräch

Kloster Donndorf. Die Reihe der Montagsgespräche in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf widmet sich am 3. Juli dem Geiseltal.

Zum nächsten Montagsgespräch, am 3. Juli, im Koster Donndorf wird der Paläontologe und Leiter des Naturkundemuseums in Bamberg, Oliver Wings, erwartet. Um 19.30 Uhr beginnt der Vortrag über das Geiseltal. An diesem Abend werde es einzigartige Einblicke in ein Ökosystem vor 45 Millionen Jahren geben, informiert Pfarrer Helfried Maas. Die Ländliche Heimvolkshochschule (LHVHS) Kloster Donndorf lädt dazu ein. Der Eintritt zum Montagsgespräch ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der Bildungsarbeit der Heimvolkshochschule wird gebeten.