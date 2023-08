Klosterfest in Dietenborn

Dietenborn. Ab 11 Uhr beginnt das Fest am 2. September mit einem Gottesdienst.

Der Klosterverein Dietenborn heißt am Samstag, dem 2. September, zum Klosterfest willkommen. Wenn in diesem Jahr auch keine Taufe stattfinden kann, so werden doch die Vorkonfirmanden des Kirchenkreises Niedergebra in einem Gottesdienst vorgestellt, heißt es vom Verein. Alleinunterhalter Ingo Naumann aus Bad Frankenhausen sorgt für die musikalische Umrahmung des Festes, bei dem die kleinen Besucher sich auf einer Hüpfburg vergnügen können. Es gibt Gegrilltes sowie Suppe aus der Gulaschkanone. Das Klosterfest beginnt um 11 Uhr und bietet Besuchern auch eine gute Gelegenheit, das sanierte Vereins- und Dorfgemeinschaftshaus, das nun auch Pilgerstätte ist, sowie den Bonifatiusbrunnen zu begutachten.