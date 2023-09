Klosterfest wird am 23. September in Memleben gefeiert.

Klosterfest in Memleben

Memleben. Am 23. September gibt es im Kloster Memleben Kunsthandwerk und handgemachte Speisen.

Wann haben Sie das letzte Mal eine Fledermaus gefüttert, einem Falken tief in die Augen geblickt, Wein mit einer Weinprinzessin verkostet oder Wolle gesponnen? Zum Klosterfest „handgemacht“ im Kloster Memleben können Besucher das alles am Samstag, 23. September, von 10 bis 17 Uhr, erleben. Im Wirtschaftshof des Klosters ist zum Fest die ganze Familie eingeladen. Regionale Händler, Künstler und Naturfreunde präsentieren neues und klassisches Kunsthandwerk und handgemachte Speisen von süß bis salzig. Basteln, Spielen, Genießen, Staunen und unsere Region in vielen überraschenden Facetten zu entdecken, gilt es beim Klostermarkt. Mit großer Spannung wird die Verleihung des zweiten Memlebener Marmeladenpreises erwartet.