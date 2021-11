Klosterschule Roßleben mit neuem Gesamtleiter

Roßleben. Bernd Westermeyer wird den neu geschaffenen Posten ab August 2022 übernehmen. Bislang leitete er das Internat Salem.

Das Internatsgymnasium Roßleben, das älteste familiengeführte Internat Deutschlands, wird ab August kommenden Jahres einen Gesamtleiter bekommen. Bernd Westermeyer werde die neu geschaffenen Position zum Schuljahr 2022/23 übernehmen, das teilte die Stiftung Klosterschule Roßleben mit. Westermeyer leitet mit der Schule Schloss Salem seit 2012 eines der bekanntesten Internate Deutschlands. Zuvor war er Rektor der traditionsreichen Landesschule Pforta bei Naumburg, Sachsen-Anhalt.

„Nach zehn erfüllten Jahren am Bodensee, freue ich mich auf Thüringen und eine spannende Schule mit bedeutsamer Geschichte und erwiesenem Potenzial. Gemeinsam mit der Stifterfamilie von Witzleben möchte ich das Internatsgymnasium Roßleben als Bildungsleuchtturm weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir diese besondere Schule auch langfristig so aufstellen können, dass sie als ein Ort zukunftsorientierter ganzheitlicher Bildung erlebt wird, an dem die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund steht“, erklärte Bernd Westermeyer zu seiner neuen Herausforderung.

Bernd Westermeyer sei der Richtige, „um Roßleben durch neue Impulse weiter zu stärken und die bildungspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts als Chancen zu begreifen“, teilte der langjährige Erbadministrator Christian von Witzleben in der Mitteilung der Klosterschule mit.