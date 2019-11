Klub zum Mitbestimmen mitten in der Stadt

Mitten in der Stadt bekommen Jugendliche in Sondershausen demnächst einen neue Treffpunkt. Gleich um die Ecke vom Boulevard in der Seitengasse zwischen Burg- und Johann-Carl-Wezel-Straße will die Stadt einen Jugendklub einrichten. Dafür sei ab 1. Januar ein leerstehendes Ladengeschäft von der Wippertal-Wohnungsbaugesellschaft angemietet, wie gestern von Andy Flehmig, dem neuen Stadtjugendpfleger für Sondershausen zu erfahren war.

Was in den beiden Klubräumen an die auch eine Küche angrenzt, in nächster Zeit passiert, das sollen vor allem die etwa 950 Kinder- und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 26 Jahren, die in der Sondershäuser Kernstadt leben, mitbestimmen. „Ich sammle jetzt bereits Vorschläge, bin offen für alle Ideen, im neuen Klub etwas auf die Beine zu stellen“, lädt Flehmig zum Mitplanen ein. Er selbst werde in der ersten Zeit dafür sorgen, dass der Jugendtreff an mehreren Tagen in der Woche für einige Stunden geöffnet sei. Es werde aber kein von Anfang an vorgeplantes Veranstaltungsangebot geben, kündigt er an. Die neue Einrichtung solle vor allem Jugendliche Freiräume geben, um eigene Vorstellungen von einer sinnvollen Freizeitgestaltung umzusetzen.

Ganz vor kahlen Wänden und in leeren Räumen sollen die ersten Besucher aber nicht stehen, auch wenn sie vielleicht ganz eigene Vorstellungen davon mitbringen, wie so ein Klub einzurichten wäre. Darum kümmere sich zunächst die Stadt, versichert Flehmig. Für die Ausstattung des neuen Jugendtreffs seien im Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung für das kommende Jahr Mittel eingestellt. „Die sollten auf jeden Fall reichen, um etwas Farbe und ein paar Möbel anzuschaffen“, ist der Stadtjugendpfleger überzeugt. Möglichst bunt hingegen sollen die Jugendlichen selbst gestalten, was hoffentlich bald schon jeden Tag im Innenstadt-Klub geboten wird.

Eine gute Basis könnte der Treffpunkt nur ein paar Schritte entfernt vom Sondershäuser Rathaus beispielsweise bieten, um das Vorhaben eines Kinder- und Jugendbeirats und andere Ideen für mehr Mitbestimmung junger Menschen in der Stadt endlich in die Tat umzusetzen. Der Klub böte ideale Möglichkeiten in kleineren Runden unter Jugendlichen Themen zu besprechen, mit denen man sich in der Stadtpolitik Gehör verschaffen will. Von einer solchen Vorbesprechung könnten die Jugendvertreter dann gleich gut vorbereitet zu einer Ratssitzung hinüber wandern.

Bis der Klub fertig ist, werde der Stadtjugendpfleger gar nicht mehr warten, um Jugendliche von der Möglichkeit, Stadtpolitik mitzubestimmen, war gestern von Mareen Biedermann, der Fachbereichsleiterin für Soziales bei der Stadtverwaltung zu erfahren. Flehmig sei bereits seit Wochen in Jugendeinrichtungen und Schulen überall in der Stadt unterwegs, um für den Jugendbeirat in Sondershausen zu werben. Wahrscheinlich werde er demnächst schon ein Gruppe Interessierter zu einem Auftaktgespräch in den neuen Treff mitten in Sondershausen einladen.