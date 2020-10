KMG-Klinikum gründet Beratungsstelle Beckenboden

Mit Inkontinenz und Beckenbodenbeschwerden befasst sich die neugegründete Beratungsstelle Beckenboden am KMG-Klinikum in Sondershausen. „Leider ist Inkontinenz immer noch ein Tabuthema“, bedauert Stefan Meschkat, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, der die Beratungsstelle leitet. Dabei gebe es allein in Deutschland rund sechs Millionen Betroffene, die an unwillkürlichem Harn- und Stuhlabgang leiden. „Auch Beckenbodenbeschwerden, beispielsweise die Senkung des Beckenbodens, sind ein wichtiges gesundheitliches Thema, dem wir uns seit Jahren widmen“, führt er aus.

Die Diagnostik und Therapie seien schon lange innerhalb der Fachabteilung für Beckenboden- und Inkontinenzbehandlung etabliert. Jetzt aber könne man am Sondershäuser Klinikum ein noch breiteres Spektrum anbieten, erklärt der Chefarzt. Möglich wird das durch Oberarzt Sebastian Schröder, der seit etwa einem Jahr das Ärzteteam verstärkt. Der Gynäkologe hatte zuvor am Erfurter Helios-Klinikum gearbeitet, am dortigen Beckenbodenzentrum modernste Methoden und Techniken im Bereich der Urogynäkologie erlernt. Das Sondershäuser KMG-Klinikum will seine Gynäkologie- und Geburtenstation profilieren. Rund 1200 Patientinnen werden dort jährlich stationär behandelt. Gut 350 Geburten gibt es pro Jahr. „In den vergangenen Monaten haben wir erneut in hochwertige Medizintechnik investiert“, berichtet der Chefarzt. Er spricht von neuer Überwachungstechnik und Entbindungsbetten im Kreißsaal und von einem 3D-Ultraschallgerät der neuesten Generation. Investiert wurde zudem in einen Untersuchungsstuhl mit Foto-Video-Kolposkop. Eine Art Mikroskop, das die Bilder auf einen Monitor überträgt. „So sieht auch die Patientin, was wir sehen“, erläutert Meschkat. Moderne Untersuchungstechnik, die auch der Beratungsstelle Beckenboden zur Verfügung steht. „Das Thema kann Frauen jeden Alters betreffen“, betont er. „Wir betreuen häufig auch junge Frauen, beispielsweise nach einer Entbindung.“ Das Sondershäuser Ärzteteam, zu dem neben Meschkat und Schröder auch Oberärztin Ines Rößner gehört, bietet sowohl diagnostisch als auch operativ ein breites Leistungsspektrum. Dafür wurde es von der Deutschen Kontinenz-Gesellschaft als ärztliche Beratungsstelle zertifiziert.