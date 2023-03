Knifflige Aufgaben in Mathe gelöst

Sondershausen. 32 Viertklässler suchten am Donnerstag beim Regionalentscheid der Matheolympiade die besten Rechner.

Eine Stunde Zeit hatten am Donnerstag 32 Viertklässler – so wie Niklas aus der Sondershäuser Franzberg-Grundschule – um die fünf Aufgaben der Matheolympiade zu lösen. Aus neun Grundschulen hatten sich die Kinder im Jugend- und Schülertreff (Just) in Sondershausen zum Regionalausscheid getroffen. Wenig Zeit, schätzte Ute Petermann, Mathematiklehrerin in Artern und Thüringer Fachberaterin für Mathematik selbst ein. Eine Herausforderung für die Kinder, die sich für die Teilnahme am Regionalwettbewerb bereits in ihren Schulen als Beste qualifiziert hatten. Zwei von ihnen werden die Chance bekommen, am Landesfinale am 10. Juni in Erfurt teilzunehmen. Für ihre Anstrengungen erhielten aber alle Teilnehmer Urkunden und Präsente, spendiert von der Kyffhäusersparkasse.