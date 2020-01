Knutfeste, Tanz und Rassegeflügel

Sondershausen. Zum 3. Sinfoniekonzert unter Leitung von Michael Helmrath wird am Samstag um 18 Uhr ins Haus der Kunst eingeladen. Die Polwetzer Tänze aus der Oper Fürst Igor von Alexander Borodin werden unter dem Motto Russische Seele erklingen.

Sondershausen. Samstag ab 21 Uhr spielen im Achteckhauskeller Four Roses. Die Leipziger Band covert Rockbands von Pink Floyd, Rolling Stones und U2 bis hin zu Coldplay oder den Foo Fighters, spielt aber auch eigene Stücken.

Bad Frankenhausen. Einen musikalischen Spaziergang durch die Natur unternimmt am Samstag ab 16 Uhr das Duo con emozione, Liane und Norbert Fietzke, im Regionalmuseum Bad Frankenhausen. „Über allen Gipfeln ist Ruh’“ lautet das Motto des Konzertes mit Liedern, Texten, Anekdoten von Bäumen und Wäldern in Vertonungen von Beethoven, Schubert, Zelter, Vagedes, Bartholdy und Dalberg und den romantischen Empfindungen von Dichtern, wie Groth, Schiller, Goethe und Fontane.

Island-Vortrag

Sondershausen. Einen Vortrag im Carl-Schroeder-Saal über „Island – Naturwunder am Polarkreis“ halten am Samstag Sandra Butscheike und Steffen Mender. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es in der Touristinformation für 9 € und an der Abendkasse für 11 Euro.

Knutfeste

Bendeleben. Zum Knutfest wird am Samstag ab 17 Uhr in die Orangerie eingeladen. Ab 18 Uhr sind Fabelwesen vom Kyffhäuser zu erleben.

Sondershausen. Am Samstag landen in Jechaburg wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume im Feuer. 17 Uhr geht es los auf dem Sportplatz.

Oldisleben. Weihnachtstannen lösen sich am Samstag auf dem Sportplatz in Oldisleben in Rauch auf. Der Sportverein VfB Oldisleben lädt ab 17 Uhr ein.

Bad Frankenhausen. Bei der Weihnachtsbaumverbrennung in Bad Frankenhausen haben die Tannenbäume ab 17 Uhr nochmals einen großen Auftritt. Mit Musik, Glühwein, Rostern und Bräteln wird das Beisammensein am Untergelgen gemütlich. Besucher können ihre Tanne mitbringen und diese vorher auf der Feuerstelle ablegen.

Bücherbasar

Trebra. In der Lesestube im Mönchtor in Trebra findet am Samstag ab 14 Uhr ein Bücherbasar statt.

Rassegeflügelschau

Udersleben. Der RGZV Udersleben veranstaltet eine Rassegeflügelschau. Es haben 50 Aussteller 362 Tiere gemeldet. Zur Ausstellung kommen Hühner, Zwerghühner und Tauben. Die Schau ist im Bürgerhaus von Udersleben am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Historische Tänze

Sondershausen. Im Schlossmuseum wird am Wochenende ein Kurs für historische Tänze verschiedener Epochen angeboten. Gemeinsam mit Tanzpädagogin Edda Waimann bereitet die Tanzgruppe des Museums unter der Leitung von Hannelore Kutscha ein neues Programm für die diesjährigen Veranstaltungen wie Schlössertage, Residenzfest oder Museumstag vor. Wer Interesse an der Arbeit der Tanzgruppe hat, kann sich bei dieser Gelegenheit direkt informieren. Das Training beginnt Freitag um 17 Uhr im Südflügel des Schlosses. Rückfragen: 03632 / 62 24 18.

Führung

Sondershausen. Das Schlossmuseum lädt am Sonntag um 14 Uhr noch einmal zu einer Sonderführung zum Museums-Adventskalender 2019 ein. Wer einen solchen Kalender besitzt und mitbringt, darf kostenfrei an der Führung teilnehmen. Der Rundgang führt zu den 24 großen und kleinen Kostbarkeiten des Museums, deren Bilder hinter den Kalendertürchen verborgen waren, darunter zum Püstrich, zur Goldenen Kutsche und in die archäologische und naturkundliche Sammlung. Treffpunkt ist an der Museumskasse.