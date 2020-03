Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Komischer Kreisverkehr?

War das ein Kreisverkehr? Nicht-Einheimische sind in Artern kurz verwirrt, wenn sie an der Taverne „Athos“ auf den Boulevard einbiegen. Nicht wegen der schmuck gepflasterten Straße, sondern wegen des kleinen Buckels, über den das Auto hoppelt. Ein Schild, das einen Kreisverkehr ankündigt, ist nicht zu sehen. Trotzdem zeichnet sich an der Zufahrt zur Leipziger Straße eine Art Verkehrsinsel ab, gepflastert im Gegensatz zum Asphalt des Straßenbelags.

Nach einem Mittagssnack in der Fleischerei am Straßenrund bin ich beruhigt. Es war unterhaltsam, andere Autofahrer zu beobachten. Die einen bleiben akkurat auf dem Asphalt und umrunden die gepflasterte Insel. Andere wiederum hoppeln darüber und Lieferfahrzeuge nutzen das Rondell zum Wenden. Doch manch Zugereister scheint verunsichert, das zeigen die plötzlichen Bremslichter.

Erst zu später Stunde wird klar, der Kreisel ist kein Gag. Denn wenn die Boller vorm Boulevard hochfahren, bietet das Rondel verirrten Autos die Chance zur Wende.