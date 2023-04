Kommentar: Chance zum Mitwirken im Kyffhäuserkreis ergreifen

Was nutzt eine Bürgerbeteiligung, wenn sich kein Bürger beteiligt, fragt Ireen Wille und hofft, dass Montag möglichst wenig Sitze in Ebeleben leer bleiben.

Die Vorbereitungen sind erledigt. Der rote Teppich ist ausgerollt. Jetzt liegt es an den Hauptdarstellern, ihn auch zu betreten. Wenn am Montag zum Bürgerforum geladen wird, bleibt zu hoffen, dass sich die Plätze auch füllen. Denn was nutzt ein Projekt, dessen Grundlage die Bürgerbeteiligung bildet, wenn sich kaum ein Bürger beteiligt?

Ich habe es immer wieder erlebt, dass ganze Sitzreihen bei solchen Veranstaltungen leer bleiben. Das liegt gewiss nicht am mangelnden Interesse oder an der Bedeutungslosigkeit von Themen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Menschen den Aufruf zur Mitbestimmung, zur Demokratie und zum Gehörtwerden gar nicht mehr ernst nehmen können. Viel zu oft hat man über ihren Kopf hinweg entschieden – vom Schreibtisch aus. Ohne irgendeine Vorstellung, wie es vor Ort aussieht.

Es gibt aber auch jene, die eine Mitbestimmung gar nicht ernst nehmen wollen, die lieber wild schimpfen und jammern, aber selbst keine Ideen zur Verbesserung haben.

Für die Region hoffe ich, dass am Montag viele Bürger kommen, die miteinscheiden wollen. Es ist ihre Chance. Kommentar zum Artikel: Ebeleben und Helbedündorf sind Fokusregion