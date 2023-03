Kommentar: Gutes Beispiel für Symbiose

Ireen Wille findet, dass Lokalpatriotismus nicht der schlechteste Arbeitsansporn ist.

Nicht ohne Stolz verkündet Helbedündorf die frohe Botschaft: die Gemeinde wird schuldenfrei. Ein Umstand, der andernorts aufgrund klammer Kassen völlig utopisch klingen dürfte. Doch die Einheitsgemeinde zeigt, dass es geht.

Auf die Frage, wie das möglich ist, geizt der Chef der Verwaltung nicht mit Lob für die Mitarbeiter. Hier stehe noch jeder für den anderen ein, hier gelte kein Ellenbogen-Prinzip und hier wisse man auch, wofür man zur Arbeit gehe: für die eigene Region und die Familie, die darin lebt.

Und tatsächlich werde ich das Gefühl nicht los, dass der Ansporn ein anderer ist, wenn man in der Kommune lebt, für die man auch am Schreibtisch sitzt. Sei es beim Spaziergang, beim Bier in der Kneipe oder zur Geburtstagsfeier: Wer mit der Gemeindepolitik zu tun hat, muss sich auch im Privaten Fragen dazu gefallen lassen und Stellung beziehen. Etwas gelassener können es die angehen, die nicht dort arbeiten, wo sie wohnen. Doch fürs Gemeinwohl scheint es mir gar nicht so verkehrt, wenn Arbeit und Freizeit eine Symbiose eingehen. Helbedündorf ist ein gutes Beispiel. Kommentar zum Text: Helbedündorf wird schuldenfrei