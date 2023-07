Kommunen basteln an Fernwärmekonzepten

Kyffhäuserkreis. Sondershausen setzt bereits innovative Ideen um, andere Gemeinden entwerfen Pläne oder halten sich erst mal auf dem Laufenden

Fernwärme soll helfen, das Klima zu retten. Dabei sind moderne Ideen gefragt, damit künftig niemand frieren muss, wenn Ressourcen wie Erdgas wieder einmal knapp und teuer werden. Städte über 10.000 Einwohner haben demnächst wahrscheinlich sogar die Pflicht, ein eigenes Fernwärmekonzept zu entwickeln. Aber auch kleinere Kommunen im Landkreis denken über zentrale Wärmeversorgung nach.

Heißer Dampf zischte in Sondershausen schon durchs Fernwärmenetz der Stadtwerke in die Heizkörper vieler Wohnungen und Büros, als die Energiekrise noch nicht dazu zwang, über derartige Lösungen nachzudenken. Jahr für Jahr wurde das Rohrleitungsnetz im Untergrund der Kreisstadt um weitere Straßenzüge ausgebaut. Jetzt entsteht darüber hinaus ein System, in dem die Fernwärme mit Hilfe der Sonne erzeugt und zusätzlich die Solarenergie noch zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Die Technik für diese innovative Kraft-Wärmekopplung wird gerade in den Stadtteilen Hasenholz und Östertal installiert und auch die Fernwärmeversorgung erweitert.

Greußen will Konzept noch in diesem Jahr vorlegen

Fachleute sollen in nächster Zeit daran tüfteln, wie sich innovative Ideen für zentrale Wärmeversorgung auf den Greußener Stadtteil Kirchberg übertragen lassen. Ein entsprechendes Konzept gibt die Landgemeinde Stadt Greußen nach dem Willen des Stadtrates in Auftrag. Die Planer sollen sich außerdem damit beschäftigen, die Verkehrsströme in dem Quartier sinnvoll und effizient zu leiten. „Die Studie soll uns Anregungen liefern, wie eine zentrale Wärmeversorgung für ein ganzes Stadtviertel aussehen könnte, obwohl auf den ersten Blick keine Wärmequelle wie ein Heizkraftwerk oder Industriebetrieb im Umfeld zur Verfügung steht“, erklärt Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos). Solche Ideen könnten sich dann hoffentlich auch auf andere Ortsteile übertragen lassen. Das Konzept soll noch in diesem Jahr vorliegen. Die Stadt Bad Frankenhausen will bis Ende 2024 ein Konzept auf Papier bringen. „Dazu sind wir verpflichtet als Kommune mit über 10.000 Einwohnern, wir haben dafür auch schon alle Daten“, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Statt eines Fachplaners hat sich die Stadt für den Energieversorger Envia M als Begleiter entschieden, „die haben auch ihre Fachplaner“, so der Bürgermeister.

Veranstaltung mit Planungsteam in Ebeleben geplant

Fernwärme als Energieversorgung für die Zukunft geistert auch in Ebeleben durch die Köpfe von Verwaltungsmitarbeitern, Stadträten und Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler). „So richtig naheliegend ist die Idee zwar hier nicht, wo es weder eine zentrale Heizenergiequelle noch ein entsprechendes Leitungssystem gibt. Aber vielleicht sehen Fachleute ja ganz andere Potenziale“, so das Stadtoberhaupt. Im August werde es deshalb eine Veranstaltung mit einem Planungsteam für innovative Fernwärmetechnologie geben.

Die Verwaltungsmitarbeiter der Salinestadt informieren sich laut Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) derzeit, welche Fördermöglichkeiten es für die „kommunale Wärmeplanung gibt und wie wir damit widerfahren können“, sagte der Stadtchef auf Nachfrage. Aus der Wärmeplanung heraus könnte in einem nächsten Schritt ein Fernwärmekonzept entstehen, hieß es weiter.

Auch in der Stadt An der Schmücke pirscht sich die Stadtverwaltung nach den Worten von Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) an das Thema kommunale Wärmeplanung heran. „Wir liegen zwar unter 10.000 Einwohner und haben darum noch keinen Handlungszwang. Damit es uns aber nicht irgendwann kalt erwischt, befassen sich die Mitarbeiter schon jetzt mit dem Thema und besuchen Seminare der Energieversorger, um informiert zu sein“, sagt sie.

Obwohl auch in der Landgemeinde Roßleben-Wiehe keine 10.000 Einwohner leben, wird trotzdem ein Konzept angestrebt, sagte Landgemeinde-Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD). „Wir machen freiwillig eines, stehen aber noch am Anfang“, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Ein erster wichtiger Schritt wurde kürzlich bereits eingeleitet: Man habe mit Energieversorger Envia M eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin sei der Willen festgeschrieben, sich gemeinsam um Fördermittel zu kümmern. Liegt so ein Konzept vor, könnte es ein bedeutender Leitfaden sein, an dem sich Kommunen wie Versorger orientieren können.

Hintergrundinformationen: Kommunale Wärmeplanung

Die Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes der Bundesregierung ist in den Herbst verschoben. Geplant hat die Koalition auch ein Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze.

So sollen Länder und Kommunen konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen.

Die Bürger sollen sich daran orientieren können, indem sie erfahren, ob ihr Haus demnächst an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird – oder sie selbst aktiv werden müssen.

Geplant war bislang, dass Großstädte ihre Wärmepläne bis 2026 erstellt haben müssen. Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern sollen bis 2028 Zeit haben.