Kommunen Kyffhäuserkreis schließen Hallen für Kinder-Vereinssport

In Turnhallen, die von Städten und Gemeinden im Kyffhäuserkreis unterhalten werden, gibt es ab sofort keinen Vereinssport für Kinder mehr. Die Kommunen folgten damit am Mittwoch einer Empfehlung der Kreisverwaltung. Der Landkreis hatte die Hallen in seiner Trägerschaft bereits am Montag für alle Aktivitäten, die über den Schulsport hinausgehen, geschlossen, nachdem sich Corona-Infektionen in Schulen und Kindereinrichtungen häuften. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sondershausen sperrte die städtischen Turnhallen gleich am Mittwoch, wie Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) bestätigte. Betroffen seien neben der Sportstätte im Borntal auch Hallen in Ortsteilen wie Großfurra. „Die Freiluftanlagen der Stadt stehen den Vereinen weiter zur Verfügung“, stellte Grimm klar. Die Mehrzweckhalle Bottendorf bleibt für den Kinder-Vereinssport „definitiv in den nächsten Wochen geschlossen“, sagte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD). „Roßleben-Wiehe entwickelt sich leider zum Corona-Hotspot, da ist das Risiko einfach viel zu hoch“. Schulsport könne stattfinden. „Das sind Klassenverbände. Da ist die Gefahr der Durchmischung kaum gegeben“, so Sauerbier. In Artern bleibt die Ringerhalle weiter geschlossen, wie Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) bestätigt. Gleiches gilt für die Turnhalle in Heygendorf. „Die haben wir schon länger geschlossen, da wir kein Risiko eingehen wollten“, sagt Ortsteilbürgermeister Karl-Heinz Weinreich (parteilos).