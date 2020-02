Der junge Komponist Romeo Wecks sitzt am Flügel.

Sondershausen. Der Komponistenwettbewerb wirft in Sondershausen seine Schatten voraus.

Komponisten zu Gast in Sondershausen

Das Frühjahr 2020 stehe ganz im Zeichen unseres Sondershäuser Kompositionswettbewerbes, teilte Marion Minkus von der Landesmusikakademie in Sonderhausen mit. Gerade sei der Gewinner des Jahres 2019 – Giordano Bruno do Nascimento – an der Akademie zu Gast, um ein Orchesterwerk zu komponieren.

Am Samstag, 15. Februar wolle man die Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft besuchen. Die Visite soll auch genutzt werden, um sich für die Kooperation zu bedanken.

Ende Februar werde im Rahmen des dritten Kammerkonzertes der Deutschen Max-Bruch-Gesellschaft das Stück „Verrinnende Zeit“ von Romeo Wecks -- Gewinner des Kompositionswettbewerbes 2018 – an drei verschiedenen Konzertorten aufgeführt.

Am Sonntag, 1. März, ab 15 Uhr , will man beide Komponisten im Sondershäuser Kultur-Café vorstellen. Der Eintritt ist frei.