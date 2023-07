Konzert der Musikschüler in Schönfelder Kirche

Schönfeld. Der fertigsanierte Innenraum der St. Kilian-Kirche ist ein Schmuckstück geworden. Wie sehr, kann bei dieser Veranstaltung bestaunt werden:

Punkt 19 Uhr am 6. Juli gibt es zum Schuljahresausklang ein Konzert mit den Schülern des Carl-Schröder-Konservatoriums in Sondershausen unter Moderation von Stephan Uhl in der St. Kilian-Kirche Schönfeld.

Musikliebhaber können bei dieser Gelegenheit die abgeschlossenen Arbeiten im Innenraum der Dorfkirche bewundern. Seit 2009 laufen die Bemühungen, den Innenraum des Sakralbaus zu sanieren. Neben dem restaurierten Taufbecken, dem Altar, dem prächtigen Deckengewölbe wurde in einem letzten Akt das Gestühl aufgearbeitet und erhielt einen hellen, freundlichen Anstrich. Sogar die historischen Platznummern konnten restauriert werden.

Die Mühen der Förderer konzentrieren sich nun auf die Südseite des Kirchenschiffs. Sie soll neu verputzt werden.