Konzert im Dezember

Die Konzertreihe „Noten mit Dip“ will die Landesmusikakademie in Sondershausen im Dezember fortsetzen, wenn Konzertsäle wieder öffnen dürfen. Zu Gast in der Landesmusikakademie wird am Sonntag, 6. Dezember, 11 bis 12 Uhr, das Duo Ignea sein.

Die Flötistin Rebecca Blau und die Pianistin Zane Rubesa lernten sich 2017 bei ihrem Erasmusaufenthalt in Brüssel kennen. Seitdem spielen sie Konzerte in Deutschland, Belgien und Lettland, haben an Meisterkursen teilgenommen und sich einen dritten Preis beim Concorso internazionale Premio citta di Padova erspielt. Das Programm umfasst Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Bela Bartok und Francis Poulenc.

Eintritt: Zehn Euro inklusive Snack, Kinder ab elf Jahre und Studenten acht Euro, Kinder acht bis zehn 6,50 Euro, Kinder bis sieben Jahre frei.