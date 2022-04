Konzert im Festsaal Wiehe

Zum Festsaalkonzert in Wiehe heißt der Förderverein Schloss Wiehe mit dem Loh-Orchester Sondershausen am 27. April willkommen.

Wiehe. Das Loh-Orchester Sondershausen gastiert am 27. April im Stadtpark Wiehe.

Der Förderverein Schloss Wiehe lädt zum zweiten Festsaalkonzert am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr in den Stadtpark Wiehe, August-Bebel-Allee 1, ein.

Musikalisch verzaubere das Loh-Orchester Sondershausen mit dem „Wunder Mendlsohn“. Der Kartenvorverkauf findet in der Drogerie Kummer, Leopold-von-Ranke-Straße 52, Telefon: 034672/ 65 678, und in der Touristinformation Wiehe, August-Bebel-Allee 1, Telefon: 034672/ 69 807 statt, so Vereinsvorsitzende Dagmar Dittmer.