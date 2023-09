Foto: Henning Most/ Archiv

Anna Ivanishko, die im vergangenen Jahr aus der Ukraine floh und inzwischen in Sondershausen lebt, gibt gemeinsam mit Ronald Uhlig ein Konzert im Regionalmuseum.

Konzert in Bad Frankenhausen mit romantischen Arien

Bad Frankenhausen. Opernsängerin Anna Ivanishko und die Pianist Ronald Uhlig geben im Regionalmuseum ein Konzert.

Unter dem Motto „O lieb, so lang du lieben kannst“ laden die ukrainische Sängerin Anna Ivanishko und der Sondershäuser Pianist Ronald Uhlig am Sonntag, 29. Oktober, ab 15 Uhr zu einem Konzert ins Regionalmuseum Bad Frankenhausen ein. Es erklingt ein buntes Programm mit Liedern und Arien der romantischen Epoche. Neben Ausschnitten aus Opern wie „Tannhäuser“ von Wagner oder „Rusalka“ von Dvorak stehen Lieder von Franz Schubert, darunter „Ständchen“ und „Ave Maria“, sowie eine der berühmtesten Kompositionen Franz Liszts, der auch das Motto des Konzerts entstammt. Den Schlusspunkt wird ein Ausflug in die Welt der Wiener Operette setzen. Karten zum Preis von zehn Euro sind im Regionalmuseum erhältlich.