Das Kloster St. Wigbert in Göllingen

Konzert in Göllingen

Silas und Maria Hofmüller sowie Anna Reiland geben am Sonntag, 13. September, ein Konzert in der Klosterruine in Göllingen. Um 16 Uhr tritt das Trio Aurago auf mit seinen Eigenkompositionen und neu vertonten Texten und Dichtungen alter Poeten wie zum Beispiel Edgar Allan Poe und Joseph Freiherr von Eichendorff.