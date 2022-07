Allstedt. Eine Edinburger Folkband wird zum letzten Konzert in Schloss Allstedt erwartet.

Ein letztes Konzert, bevor im Schloss Allstedt umstrukturiert wird und das Museum für zwei Jahre schließt, wird es am Samstag, 23. Juli, geben. Zum Sommer-Open-Air spielt North Sea Gas – The Best of Scotland, eine Edinburger Folk-Band. Ihr Repertoire reicht von Liebesliedern mit Gänsehautfeeling bis zu mitreißenden Songs über die Geschichte Schottlands mit ihren zahlreichen Schlachten.

Reservierung: 034652/5 19 oder unter schloss-allstedt@allstedt.de.