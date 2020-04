Marcel Mainzer gab am Sonntag ein Konzert in luftiger Höhe auf einer Hebebühne im Sondershäuser Borntal.

Konzert in Sondershausen in luftiger Höhe

Für Abwechslung und gute Laune wollte der Musiker Marcel Mainzer am Sonntag im Sondershäuser Wohngebiet Borntal sorgen. Dafür kletterte er mit seiner Gitarre auf eine Hebebühne und gab aus luftiger Höhe ein Konzert. Von Balkonen, an Fenstern, aber auch mit entsprechend Abstand auf dem Parkplatz und der angrenzenden Wiese genossen viele Sondershäuser die Musik. Die Stadt Sondershausen hatte im Vorfeld angekündigt über weitere Konzerte an anderen Standorten nachzudenken.