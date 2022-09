Konzert mit Jürgen Kerth in der Sankt Petri Kirche in Jechaburg

Sondershausen. Der Erfurter Blues-Gitarrist und Sänger Jürgen Kerth tritt in der Kirche in Jechaburg auf.

Ein Konzert wird an diesem Samstag, 10. September, der Erfurter Blues-Gitarrist und Sänger Jürgen Kerth in der Kirche Sankt Petri in Jechaburg geben.

Jürgen Kerth ist bekannt aus zahlreichen DDR-Bands wie Spotlights/Rampenlichter und der Gruppe Kerth, aber auch durch Kooperationen mit anderen bekannten Künstlern, zum Beispiel Clueso.

Die Besucher erwartet ein Programm mit Blues, Jazz und Rock, teilt Pfarrer Karl Weber mit.

Die Kirchentüren öffnen sich um 19.30 Uhr zum Einlass. Der Eintritt kostet 10 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.