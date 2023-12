Konzert und Brunch in Friedrichsrode

Friedrichsrode Zwei Veranstaltungen versprechen Unterhaltung und Genuss rund um den Jahreswechsel. Dabei steht ein besonderer Musiker im Mittelpunkt:

Zwei Veranstaltungen bietet der Hof 24 in Friedrichsrode an: Am 29. Dezember um 19.30 Uhr gibt es in den Galerieräumen des Hofes laut Ankündigung ein Jahresausklangkonzert. Es spielt der weltweit gereiste und in Friedrichsrode ansässige Gitarrist Roger Tristao Adao. Bei seiner Stückauswahl nimmt er ein klein wenig Bezug auf das sich neigende Jahr, heißt es.

Wie schon im letzten Jahr so bietet auch in diesem Jahr das Café Copacabana einen Neujahrsbrunch am 1. Januar an. Beginn ist um 11 Uhr, heißt es. Gäste dürfen sich den Angaben zufolge unter anderem auf brasilianische Speisen freuen. Je nach Bedarf könne gefrühstückt oder zum Beispiel nach einem Spaziergang zu Mittag gegessen werden.

Das Besondere ist, dass es jeweils zur vollen Stunde Live-Musik gibt. Man könne sich in die kleine Galerie auf dem Hof begeben und den Gitarrenklängen von Roger Tristao Aadao lauschen. Er werde jede Stunde für zirka 40 Minuten ein anderes Programm spielen. Es gebe auch noch eine kleine Überraschung.

Für beide Veranstaltungen wird um eine Reservierung gebeten. Karten gibt es in der Touristinformation Mühlhausen.