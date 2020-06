Der Musiker Marcel Mainzer bestritt das erste Hebebühnenkonzert in Sondershausen.

Sondershausen. Das erste Hebebühnenkonzert in einem Sondershäuser Ortsteil wird es am kommenden Sonntag geben.

„Konzert von oben“ in Berka

Beim „Konzert von oben“ wird es dieses Mal auch etwas lauter und härter zugehen, kündigte die Stadtverwaltung von Sondershausen an. Das Publikum könne sich am Sonntag, 21. Juni, auf die Hardrockband Rikk Arving freuen. Der Auftritt ist auf der Festwiese in Berka geplant. Beginn sei wie gewohnt um 16 Uhr.

Die Stadtverwaltung bitte alle Zuhörer weiterhin darum, möglichst Abstand zu halten oder im besten Fall das Konzert von zu Hause aus zu genießen.