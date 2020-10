Konzertabend ist Joseph Haydn gewidmet

An vier Terminen in Sondershausen und Nordhausen wird das Loh-Orchester Sondershausen an diesem Wochenende mit dem 4. Sinfoniekonzert „Anfang und Ende” unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Michael Helmrath zu erleben sein. Gespielt werden Sinfonien von Joseph Haydn. Das teilte die Theater Nordhausen und Loh-Orchester GmbH mit.

Haydn, Mozart und Beethoven werden als die drei Wiener Klassiker meist in einem Atemzug genannt. Doch während Haydns Freund Mozart die klassischen Hitlisten weltweit bestimmt und Haydns Schüler Beethoven dieses Jahr gefeiert werde, komme Haydn selbst heute viel weniger häufig in Konzertprogrammen vor. Liegt das an seinem scheinbar unspektakulären Leben, an der scheinbaren Leichtigkeit seiner Musik?

Vier Aufführungen an zwei Tagen

In diesem Konzert soll Haydn nicht nur im Mittelpunkt stehen. Es ist ihm ganz und gar gewidmet. Neben Kammermusik und Opern schuf Haydn vor allem über 100 Sinfonien, von denen die erste und letzte in diesem Konzert erklingen werden, heißt es in der Ankündigung.

Die Entstehungssituationen der beiden Stücke könnten unterschiedlicher nicht sein: Seine erste Sinfonie schrieb Haydn 1757 als Musikdirektor der böhmischen Grafen von Morzin. Seine letzte aber als freischaffender Komponist, der seinen europaweiten Ruhm bei zwei Englandaufenthalten genoss. Während des zweiten wurde auch seine letzte Sinfonie, Nr. 104, unter großem Jubel uraufgeführt.

Karten für das Sinfoniekonzert am 17. Oktober, 18 Uhr, im Haus der Kunst in Sondershausen sowie am 18. Oktober um 16, 18 und 20 Uhr im Theater Nordhausen (Großes Haus)