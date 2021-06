Konzerte in der Unterkirche

Bad Frankenhausen. Eine neue Konzertreihe mit Orgelmusik hat die Kirchgemeinde Bad Frankenhausen aufgelegt. Los geht es am 10. Juni.

In diesem Jahr können pandemiebedingt einige Konzerte nicht wie geplant oder gar nicht stattfinden. Deswegen hat sich die Kirchgemeinde Bad Frankenhausen ein musikalisches Format ersonnen, das zusätzlich zu den übrig gebliebenen Konzerten in den Sommermonaten in der Unterkirche angeboten werden soll. „Wort & Ton am Abend“ ist die Musikreihe überschrieben und soll ein 30-minütiges Eintauchen in den Kosmos der Orgel mit all ihren Facetten ermöglichen. Passend dazu hören die Besucher biblische Texte und Textmeditationen am 10., 17. Juni, 1., 15. Juli, 19., 26. August jeweils um 19.30 Uhr in der Unterkirche Bad Frankenhausen mit Pfarrerin Nadine Greifenstein und Kantorin Laura Schildmann.