Konzerte in luftiger Höhe

Die Stadt Sondershausen will, nachdem das erste Konzert „von oben“ mit dem Musiker Marcel Mainzer ein voller Erfolg gewesen sei, weitere Hebebühnenkonzerte organisieren. Das nächste soll es am Sonntag, 10. Mai, auf dem Tegut-Parkplatz auf dem Sondershäuser Franzberg geben. Zu hören sein wird „Annred“ von 16 bis 17 Uhr, heißt es in der Ankündigung.

Um die vielfältigen Musikstile, die in Sondershausen gepflegt werden, zeigen zu können, wolle man möglichst vielen verschiedenen Künstlern, die Möglichkeit für einen Auftritt gewähren, heißt es. Interessierte Musiker sollen sich an die Stabsstelle Kultur wenden, Telefon: 03632/62 27 12. Geplant sei, die Konzerte alle zwei Wochen an verschiedenen Orten in Sondershausen und seinen Ortsteilen stattfinden zu lassen.